Menu EN

Синхронный полет птиц удивил пользователей соцсетей

Admin
no photo
I like this video I don't like this video
0% (0 votes)
Duration: 0:14 Views: 122 Submitted: 3 days ago
Categories: Miscellaneous
Report Video

Top Rated Videos

Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət edib
Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasi...
1 day ago 42K
Meyxanaçıların toy qiymətləri
Meyxanaçıların toy qiymətləri
2 days ago 14K
Fədayə Tacirin adını göməzdən gəldi
Fədayə Tacirin adını göməzdən gəldi
3 days ago 10K
Qonşu ölkədə kilosu 32 qəpiyə satılır
Qonşu ölkədə kilosu 32 qəpiyə satılır
2 days ago 32K
Bəy tortu yerə ATDI, toyda ara qarışdı
Bəy tortu yerə ATDI, toyda ara qarışdı
1 week ago 8.1K
Pərvin Abiyevanın sərvət dəyərində olan bağı
Pərvin Abiyevanın sərvət dəyərində olan bağı
1 day ago 6.6K

Related Videos