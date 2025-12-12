Menu EN

Модель в реалистичном костюме робота поразила выставку в Китае

Admin
no photo
I like this video I don't like this video
0% (0 votes)
Duration: 1:14 Views: 56 Submitted: 3 hours ago
Categories: News and politics
Report Video

Top Rated Videos

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенациональ...
5 hours ago 28K
Tolik və müğənni arasında gərginlik yaşandı — efirdə söz atışması
Tolik və müğənni arasında gərginlik yaşandı — efirdə söz atışması
2 days ago 22K
Röyadan Balaəlinin xanımına TƏBRİK
Röyadan Balaəlinin xanımına TƏBRİK
8 hours ago 8.2K
Dilarə Əliyeva və mərhum həyat yoldaşı Oktay Əliyevin 33 il öncə olan toy görüntüləri
Dilarə Əliyeva və mərhum həyat yoldaşı Oktay Əliyevin 33 il öncə olan toy görüntüləri
1 day ago 7.8K
İcra başçısı Mirhəsən Seyidov danışdı: “Həmin plaşı 350 manata almışam”
İcra başçısı Mirhəsən Seyidov danışdı: “Həmin plaşı 350 manata almışam”
1 day ago 14K
Bakıda uşaq sğınacağında təsirli AN
Bakıda uşaq sğınacağında təsirli AN
2 days ago 8.3K

Related Videos