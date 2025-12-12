EN
AZ
TR
EN
RU
Home
Shorts
Кино
Weather
Flights
Money
DAY.AZ
MILLI.AZ
TREND.AZ
•
Official chronicle
•
News and politics
•
Incidents
•
Cars
•
Humor
•
Music
•
Sport
•
Technology
•
Entertainment
•
Life style
•
Miscellaneous
•
Movies
В Африке показали, как подружиться с китоглавом
Admin
no photo
Share:
I like this video
I don't like this video
0% (0 votes)
Duration:
0:27
Views:
114
Submitted:
1 hour ago
Categories:
News and politics
Report Video
Thank you! We appreciate your help.
Report this video as
Inappropriate
Error (no video, no sound)
Copyrighted material
Other
Reason (optional)
Top Rated Videos
Tolik və müğənni arasında gərginlik yaşandı — efirdə söz atışması
1 day ago
22K
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенациональ...
2 hours ago
14K
Dilarə Əliyeva və mərhum həyat yoldaşı Oktay Əliyevin 33 il öncə olan toy görüntüləri
1 day ago
7.7K
İcra başçısı Mirhəsən Seyidov danışdı: “Həmin plaşı 350 manata almışam”
1 day ago
14K
Bakıda uşaq sğınacağında təsirli AN
1 day ago
8.2K
Sinem Kobal Azərbaycan mahnısının sədaları altında rəqs etdi
1 day ago
6.6K
Related Videos
4:28
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенациональ...
2 hours ago
14K
0:27
Qaz borusunun zədələndiyi qəzanın VİDEOSU
5 hours ago
649
0:41
Komanda gerilədi, azarkeşlər stadionu yandırdı
3 hours ago
493
2:19
Üzərində Polad Həşimovun şəkli olan 3000 manatlıq əsginas saxtadır?
4 hours ago
430
3:56
Шокирующий способ разминирования в Камбодже удивил соцсети
1 hour ago
115
0:13
Пашинян прокатился по Москве
2 hours ago
112
0:20
Ворона обыграла человека в крестики и нолики
1 hour ago
89
1:03
Президент Армении об укреплении мира на Южном Кавказе
3 hours ago
83
2:37
Погружение человека в глубочайший колодец удивило пользователей Сети
53 minutes ago
53
2:03
Bakıda bu binaya siçovullarla daraşıb
6 hours ago
40
0:07
Эрдоган и Путин проводят встречу в Ашхабаде
25 minutes ago
15
0:48
Выброшенного на берег кита спасли от неминуемой смерти
40 minutes ago
3